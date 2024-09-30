Измельчитель Philips HR1393/00
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Код товара: 150990
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
2 290₽
2 490₽
24
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Емкость чаши, л
- 0.7
- Цвет
- белый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 450
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
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