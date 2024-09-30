Измельчитель Bosch MMR08R2
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Код товара: 144693
Производитель: Bosch
Гарантия: 12 мес.
4 590₽
5 190₽
55
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Емкость чаши, л
- 0.8
- Цвет
- красный
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 400
- Количество скоростей
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Страна производитель
- Словения
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