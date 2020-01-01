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Кухонный комбайн Moulinex FP244110

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Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Кухонный комбайн Moulinex FP244110
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 137928
Производитель: Moulinex
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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9 290₽
9 990₽
111
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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    3 дня

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Характеристики
Тип
Кухонный комбайн
Емкость чаши, л
2.4
Цвет
белый
Блендер
нет
Мощность, Вт
700
Количество скоростей
2
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
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9 290₽
9 990₽
111
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 790 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа