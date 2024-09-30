Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
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Код товара: 134186
Производитель: Gorenje
Гарантия: 12 мес.
15 990₽
16 990₽
123
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В магазинах:
мало
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Емкость чаши, л
- 4.5
- Цвет
- серебристый, красный
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 7
- Планетарное движение
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
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