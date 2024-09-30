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Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR

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Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
Кухонная машина Gorenje MMC1000RLR
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 134186
Производитель: Gorenje
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

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Характеристики
Емкость чаши, л
4.5
Цвет
серебристый, красный
Блендер
нет
Мощность, Вт
1000
Количество скоростей
7
Планетарное движение
есть
Материал корпуса
металл
Импульсный режим
нет
Страна производитель
Китай
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15 990₽
16 990₽
123
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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