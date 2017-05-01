Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH

Наведите на фотографию для увеличения
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 120126
Производитель: Kenwood
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
19 990₽
21 990₽
234
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 6 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
221
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонная машина Gorenje MMC1000W
18 490₽
221
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 550₽

в рассрочку

Кухонная машина Gorenje MMC1000W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Измельчитель Moulinex DJ9058
16 990₽
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 100₽

в рассрочку

Измельчитель Moulinex DJ9058
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Bosch MC812W620
19 990₽
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 000₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Bosch MC812W620
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонная машина Kenwood KHC29A.O0SI
17 990₽
19 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Кухонная машина Kenwood KHC29A.O0SI
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
227
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Kenwood KHC29
18 990₽
227
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 700₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Kenwood KHC29
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Gorenje MMC1500BS
21 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 600₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Gorenje MMC1500BS
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
186
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Gorenje MMC1005W
17 990₽
186
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Gorenje MMC1005W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Korting KKM 0105
17 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Korting KKM 0105
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Korting KKM 0106
17 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Кухонный комбайн Korting KKM 0106
10%
Кухонная машина Kenwood KVC3100S
Кухонная машина Kenwood KVC3100S
19 990₽
21 990₽
9%
Кухонный комбайн Kenwood KVL4100S
Кухонный комбайн Kenwood KVL4100S
22 990₽
24 990₽
221
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонная машина Gorenje MMC1000W
Кухонная машина Gorenje MMC1000W
18 490₽
101
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Измельчитель Moulinex DJ9058
Измельчитель Moulinex DJ9058
16 990₽
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Bosch MC812W620
Кухонный комбайн Bosch MC812W620
19 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
11%
Кухонная машина Kenwood KHC29A.O0SI
Кухонная машина Kenwood KHC29A.O0SI
17 990₽
19 990₽
Характеристики
Емкость чаши, л
4.3
Мощность, Вт
1000
Количество скоростей
5
Материал корпуса
пластик
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
19 990₽
21 990₽
234
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 6 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?