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Кухонный комбайн Kenwood KHC29.J0WH
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Код товара: 120126
Производитель: Kenwood
Гарантия: 12 мес.
19 990₽
21 990₽
234
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Характеристики
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- Емкость чаши, л
- 4.3
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
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