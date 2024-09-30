Измельчитель Kitfort КТ-1396
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 114705
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
7%
Измельчитель Bosch MMR 08A1
3 990₽
4 250₽
Измельчитель Bosch MMRP1000
3 990₽
Измельчитель Kitfort КТ-1389
2 990₽
7%
Измельчитель Kitfort КТ-1390
2 990₽
3 190₽
47
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кухонный комбайн Galaxy GL 2305
3 990₽
34
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Измельчитель BRAYER BR1403
2 890₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Измельчитель
- Емкость чаши, л
- 3.5
- Цвет
- серебристый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 350
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.