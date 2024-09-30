Кухонный комбайн Kitfort KT-1367
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Код товара: 109012
Производитель: Kitfort
-27%
12 990₽
17 890₽
155
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Емкость чаши, л
- 6
- Цвет
- красный
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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