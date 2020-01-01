Кухонная машина Kenwood KHH321WH 1000 Вт
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Код товара: 105625
Производитель: Kenwood
мало
мало
29 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонная машина
- Емкость чаши, л
- 4.3
- Цвет
- белый
- Блендер
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 1000
- Материал корпуса
- пластик
- Соковыжималка
- для цитрусовых
- Мясорубка
- нет
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- нержавеющая сталь
- Защита от перегрузки
- есть
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