Кухонный комбайн Bosch MC812M865
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Код товара: 105120
Производитель: Bosch
-30%
мало
мало
22 990₽
32 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кухонный комбайн
- Цвет
- серебристый, черный
- Емкость чаши, л
- 3.9
- Блендер
- есть
- Емкость блендера, л
- 1.5
- Мощность, Вт
- 1250
- Количество скоростей
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Насадка для теста
- есть
- Терка
- есть
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- пластик
- Защита от перегрузки
- есть
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Вопросы и ответы
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Р
Раисат
17 сентября 2021
Здравствуйте, а когда будет кухонный комбайн BOSCH код товара 105120?
1
0 0
0
05.ru
20.09.2021 11:06:17
Здравствуйте, о поступлении данного товара информации нет
Ответить
0 0
Р
Раисат
17 сентября 2021
Здравствуйте, а когда будет кухонный комбайн BOSCH код товара 105120?
1
0
0