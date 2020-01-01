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Кухонные комбайны, измельчители
Кухонная машина Kenwood KMX750.WH

Кухонная машина Kenwood KMX750.WH

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Кухонная машина Kenwood KMX750.WH
Кухонная машина Kenwood KMX750.WH
Кухонная машина Kenwood KMX750.WH
Кухонная машина Kenwood KMX750.WH
Кухонная машина Kenwood KMX750.WH
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103047
Производитель: Kenwood
мало
мало
26 990₽
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Характеристики
Тип
Кухонная машина
Цвет
черный
Емкость чаши, л
5
Блендер
нет
Количество скоростей
6
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
металл
Импульсный режим
нет
Соковыжималка
нет
Мясорубка
нет
Насадка для теста
есть
Терка
нет
Мельничка
нет
Материал чаши
нержавеющая сталь
Защита от перегрузки
есть
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мало
мало
26 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа