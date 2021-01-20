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Измельчитель Kitfort КТ-1390

Измельчитель Kitfort КТ-1390

1 отзыв
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Измельчитель Kitfort КТ-1390
Измельчитель Kitfort КТ-1390
Измельчитель Kitfort КТ-1390
Измельчитель Kitfort КТ-1390
Измельчитель Kitfort КТ-1390
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101129
Производитель: Kitfort
подарок
мало
мало
2 890₽
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Характеристики
Тип
Измельчитель
Цвет
черный
Емкость чаши, л
1.2
Блендер
нет
Мощность, Вт
400
Количество скоростей
2
Материал корпуса
пластик
Импульсный режим
нет
Соковыжималка
нет
Мясорубка
нет
Мельничка
нет
Материал чаши
стекло
Защита от перегрузки
есть
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Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Э
Э
Эльхан Алиев
20 января 2021
Хорошо
Достоинства
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.Ножи острые ,чаша стеклянная,два ножа,две скорости
Недостатки
Недостаток только один - объем.
Комментарии
Измельчитель не пригоден для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара. Перед переработкой удалить все твердые части (например, сухожилия, хрящи и кости из мяса)."
Ответить
0 0
Э
Эльхан Алиев
20 января 2021
Хорошо
Достоинства
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.Ножи острые ,чаша стеклянная,два ножа,две скорости
Недостатки
Недостаток только один - объем.
Комментарии
Измельчитель не пригоден для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара. Перед переработкой удалить все твердые части (например, сухожилия, хрящи и кости из мяса)."
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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мало
мало
2 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа