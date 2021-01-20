Измельчитель Kitfort КТ-1390
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2 890₽
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Цвет
- черный
- Емкость чаши, л
- 1.2
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 400
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Соковыжималка
- нет
- Мясорубка
- нет
- Мельничка
- нет
- Материал чаши
- стекло
- Защита от перегрузки
- есть
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Э
Э
Эльхан Алиев
20 января 2021
Достоинства
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.Ножи острые ,чаша стеклянная,два ножа,две скорости
Недостатки
Недостаток только один - объем.
Комментарии
Измельчитель не пригоден для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара. Перед переработкой удалить все твердые части (например, сухожилия, хрящи и кости из мяса)."
Э
Эльхан Алиев
20 января 2021
Достоинства
Очень просто им пользоваться. Легко мыть. Не занимает много места на полке в шкафу.Ножи острые ,чаша стеклянная,два ножа,две скорости
Недостатки
Недостаток только один - объем.
Комментарии
Измельчитель не пригоден для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара. Перед переработкой удалить все твердые части (например, сухожилия, хрящи и кости из мяса)."
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