Измельчитель Kitfort КТ-1378

Добрый день. Обрадовало быстрота работы и внешний вид. Ножы режут хорошо и без помех. Шум есть,но не такой сильный. Товаром доволен и советую и другим.

Комментарии

Также порадовало и то,как продавец по имени Сая нам все объяснила и все показала. Показала как он работает и в чем его плюсы. Рассказала и про гарантию и как можно оформить возврат, что надеюсь не случится. Спасибо большое за такое отношение.