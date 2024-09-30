Измельчитель Kitfort КТ-1378
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2 390₽
2 490₽
28
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Емкость чаши, л
- 0.6
- Цвет
- белый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 600
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 4950
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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К
К
Куджаев Куджа Тахмезович
11 октября 2020
Достоинства
Добрый день. Обрадовало быстрота работы и внешний вид. Ножы режут хорошо и без помех. Шум есть,но не такой сильный. Товаром доволен и советую и другим.
Недостатки
Длина шнура. Больше не нашёл.
Комментарии
Также порадовало и то,как продавец по имени Сая нам все объяснила и все показала. Показала как он работает и в чем его плюсы. Рассказала и про гарантию и как можно оформить возврат, что надеюсь не случится. Спасибо большое за такое отношение.
К
Куджаев Куджа Тахмезович
11 октября 2020
Достоинства
Добрый день. Обрадовало быстрота работы и внешний вид. Ножы режут хорошо и без помех. Шум есть,но не такой сильный. Товаром доволен и советую и другим.
Недостатки
Длина шнура. Больше не нашёл.
Комментарии
Также порадовало и то,как продавец по имени Сая нам все объяснила и все показала. Показала как он работает и в чем его плюсы. Рассказала и про гарантию и как можно оформить возврат, что надеюсь не случится. Спасибо большое за такое отношение.
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