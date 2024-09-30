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Измельчитель Kitfort КТ-1378

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Измельчитель Kitfort КТ-1378
Измельчитель Kitfort КТ-1378
Измельчитель Kitfort КТ-1378
Измельчитель Kitfort КТ-1378
Измельчитель Kitfort КТ-1378
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 101061
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

2 390₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Измельчитель Kitfort КТ-1321
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Измельчитель Kitfort КТ-1321
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Измельчитель Philips HR1393/00
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2 590₽
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Измельчитель Kitfort КТ-3024
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Измельчитель Galaxy GL2354
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Измельчитель Galaxy GL2355
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Измельчитель Kitfort КТ-3082
Измельчитель Kitfort КТ-3082
1 990₽
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Измельчитель Kitfort КТ-3013
Измельчитель Kitfort КТ-3013
2 690₽
Характеристики
Тип
Измельчитель
Емкость чаши, л
0.6
Цвет
белый
Блендер
нет
Мощность, Вт
600
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
4950
Материал корпуса
пластик
Импульсный режим
нет
Страна производитель
Китай
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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К
К
Куджаев Куджа Тахмезович
11 октября 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
Добрый день. Обрадовало быстрота работы и внешний вид. Ножы режут хорошо и без помех. Шум есть,но не такой сильный. Товаром доволен и советую и другим.
Недостатки
Длина шнура. Больше не нашёл.
Комментарии
Также порадовало и то,как продавец по имени Сая нам все объяснила и все показала. Показала как он работает и в чем его плюсы. Рассказала и про гарантию и как можно оформить возврат, что надеюсь не случится. Спасибо большое за такое отношение.
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0 0
К
Куджаев Куджа Тахмезович
11 октября 2020
Рекомендует этот товар
Достоинства
Добрый день. Обрадовало быстрота работы и внешний вид. Ножы режут хорошо и без помех. Шум есть,но не такой сильный. Товаром доволен и советую и другим.
Недостатки
Длина шнура. Больше не нашёл.
Комментарии
Также порадовало и то,как продавец по имени Сая нам все объяснила и все показала. Показала как он работает и в чем его плюсы. Рассказала и про гарантию и как можно оформить возврат, что надеюсь не случится. Спасибо большое за такое отношение.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
2 390₽
2 490₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа