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Измельчитель Kitfort КТ-1389

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Измельчитель Kitfort КТ-1389
Измельчитель Kitfort КТ-1389
Измельчитель Kitfort КТ-1389
Измельчитель Kitfort КТ-1389
Измельчитель Kitfort КТ-1389
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4.6
5 отзывов
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Код товара: 101060
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
4.6
5 отзывов
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ДО 30.09.24

2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Измельчитель Kitfort КТ-1321
2 790₽
2 990₽
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Измельчитель Kitfort КТ-3024
2 590₽
2 990₽
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Измельчитель Kitfort КТ-3024
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Измельчитель Kitfort КТ-3013
2 690₽
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Измельчитель Kitfort КТ-3013
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Измельчитель BRAYER BR1403
2 890₽
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Измельчитель Centek CT-1395
2 690₽
27
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Измельчитель Centek CT-1395
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7%
Измельчитель Kitfort КТ-1321
Измельчитель Kitfort КТ-1321
2 790₽
2 990₽
7%
Измельчитель Kitfort КТ-1390
Измельчитель Kitfort КТ-1390
2 990₽
3 190₽
Измельчитель Kitfort КТ-1396
Измельчитель Kitfort КТ-1396
3 490₽
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14%
Измельчитель Kitfort КТ-3024
Измельчитель Kitfort КТ-3024
2 590₽
2 990₽
32
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Измельчитель Kitfort КТ-3013
Измельчитель Kitfort КТ-3013
2 690₽
34
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Измельчитель BRAYER BR1403
Измельчитель BRAYER BR1403
2 890₽
Характеристики
Тип
Измельчитель
Емкость чаши, л
1.2
Цвет
серебристый
Блендер
нет
Мощность, Вт
400
Количество скоростей
2
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Импульсный режим
нет
Страна производитель
Китай
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Отзывы 5
4.6
5 отзывов
Общий рейтинг
5 отзывов
4.6
5 звезд
3
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Г
Г
Гость 984763357
26 января 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
измельчитель очень качественный. Работает отлично.Своих денег стоит.
Недостатки
не обнаружила пока
Комментарии
товаром очень доволен
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0 0
А
А
Асият
10 января 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Шикарный измельчитель я довольна
Ответить
0 0
Г
Гость 984763357
26 января 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
измельчитель очень качественный. Работает отлично.Своих денег стоит.
Недостатки
не обнаружила пока
Комментарии
товаром очень доволен
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
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2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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