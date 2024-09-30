Измельчитель Kitfort КТ-1389
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Код товара: 101060
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Измельчитель
- Емкость чаши, л
- 1.2
- Цвет
- серебристый
- Блендер
- нет
- Мощность, Вт
- 400
- Количество скоростей
- 2
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Импульсный режим
- нет
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 5
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Г
Г
Гость 984763357
26 января 2024
Достоинства
измельчитель очень качественный. Работает отлично.Своих денег стоит.
Недостатки
не обнаружила пока
Комментарии
товаром очень доволен
А
А
Асият
10 января 2024
Достоинства
Шикарный измельчитель я довольна
Г
Гость 984763357
26 января 2024
Достоинства
измельчитель очень качественный. Работает отлично.Своих денег стоит.
Недостатки
не обнаружила пока
Комментарии
товаром очень доволен
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