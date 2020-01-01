Весы кухонные Endever Chief-504
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Код товара: 99539
Производитель: Endever
мало
мало
890₽
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Точность измерения, г
- 1 гр
- Цвет
- коричневый
- Предел взвешивания, кг
- 5
- Последовательное взвешивание
- нет
- Тарокомпенсация
- есть
- Измерение объема жидкости
- есть
- Тип элементов питания
- 2 ААА (мизинчик)
- Конструкция
- платформа
- Материал чаши / платформы
- стекло
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