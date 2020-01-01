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Кухонные весы
Весы кухонные Scarlett SC-KS57P38

Весы кухонные Scarlett SC-KS57P38

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Весы кухонные Scarlett SC-KS57P38
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Код товара: 81778
Производитель: Scarlett
мало
мало
690₽
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Характеристики
Тип
электронные
Точность измерения, г
1 гр
Цвет
рисунок
Предел взвешивания, кг
5
Последовательное взвешивание
нет
Тарокомпенсация
есть
Измерение объема жидкости
есть
Тип элементов питания
CR2032 (таблетка)
Конструкция
платформа
Материал чаши / платформы
стекло
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа