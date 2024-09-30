Весы кухонные Redmond RS-736
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990₽
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В магазинах:
В наличии
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О товаре
электронные, предел взвешивания 8 кг, точность измерения +/- 1 г, материал платформы / чаши: стекло, тарокомпенсация, индикатор заряда батареи, автоматическое выключение
Характеристики
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- Тип
- электронные
- Точность измерения, г
- 1
- Цвет
- рисунок
- Предел взвешивания, кг
- 8
- Страна производитель
- Китай
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