Весы кухонные Vitek(оранж) VT2416
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Код товара: 16344
Производитель: Vitek
мало
мало
990₽
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О товаре
электронные, до 5 кг, точность 1 г, стекло, тарокомпенсация, автовыключение
Характеристики
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- Тип
- электронные
- Точность измерения, г
- 1 гр
- Предел взвешивания, кг
- 5
- Последовательное взвешивание
- есть
- Тарокомпенсация
- есть
- Измерение объема жидкости
- есть
- Тип элементов питания
- CR2032 (таблетка)
- Конструкция
- платформа
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