Весы кухонные StarWind SSK3377
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Код товара: 126690
Производитель: StarWind
750₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
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сегодня
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Точность измерения, г
- 1
- Предел взвешивания, кг
- 5
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