Весы кухонные Maxwell MW-1468 BN
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Код товара: 120092
Производитель: Maxwell
1 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- электронные
- Точность измерения, г
- 1
- Цвет
- рисунок
- Предел взвешивания, кг
- 5
- Дополнительные функции
- автоматическое выключение, измерение объема жидкости, последовательное взвешивание, тарокомпенсация
- Индикация
- заряда батареи, перегрузки
- Страна производитель
- Китай
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