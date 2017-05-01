Весы кухонные Endever Chief-506
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Код товара: 110530
Производитель: Endever
790₽
9
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Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Точность измерения, г
- 1
- Предел взвешивания, кг
- 5
- Материал чаши / платформы
- стекло
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