Соковыжималка шнековая Kitfort КТ-1114
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31 декабря
31 декабря
8 390₽
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- золотой
- Объем резервуара для сока, мл
- 400
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 400
- Мощность, Вт
- 150
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Импульсный режим
- нет
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», регулировка количества мякоти, реверс, плавный запуск двигателя, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 55
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