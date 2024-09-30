Соковыжималка для цитрусовых Braun CJ3050
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Код товара: 96669
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
-26%
3 490₽
4 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- для цитрусовых
- Цвет
- белый
- Объем резервуара для сока, мл
- 1250
- Мощность, Вт
- 60
- Материал корпуса
- пластик
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