Соковыжималка для цитрусовых Braun MPZ9
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Код товара: 96650
Производитель: Braun
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мало
2 990₽
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Характеристики
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- Тип
- для цитрусовых
- Цвет
- белый
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Мощность, Вт
- 20
- Система прямой подачи сока
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Особенности
- индикатор уровня сока, регулировка количества мякоти, плавный запуск двигателя, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 59
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