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Соковыжималка шнековая Endever Sigma 95
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Код товара: 96298
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
6 990₽
83
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Мощность, Вт
- 350
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Количество скоростей
- 1
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