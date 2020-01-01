Соковыжималка центробежная Galaxy GL 0801
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Код товара: 93849
Производитель: Galaxy
мало
мало
2 790₽
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый
- Объем резервуара для сока, мл
- 500
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1000
- Мощность, Вт
- 700
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- 70
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, защита от случайного включения
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
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