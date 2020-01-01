Соковыжималка шнековая SMEG SJF01CREU
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Код товара: 92744
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
44 790₽
55 990₽
537
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Цвет
- бежевый
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Мощность, Вт
- 150
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1600
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 43
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