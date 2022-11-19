Соковыжималка шнековая Kitfort КТ-1101-1
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
5 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- белый
- Объем резервуара для сока, мл
- 600
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1200
- Мощность, Вт
- 150
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- 49
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, индикатор уровня сока, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс, защита от случайного включения
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 120
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
В
В
Велиева Севиндж Вагифовна
19 ноября 2022
Достоинства
Лёгкая сборка, цена, качество, дизайн, тихо выжимает и много сока
Недостатки
Нет
Комментарии
Очень благодарна консультанту за ценный совет и производитель за качественный товар
В
В
Велиева Севиндж Вагифовна
19 ноября 2022
Достоинства
Достоинств очень много:цена, качество, дизайн, работает тихо, сухой жмых, много сока, легко разбирать и собрать .
Недостатки
Нет
Комментарии
Очень благодарна консультанту за ценный совет и производителю за качественный товар.
В
Велиева Севиндж Вагифовна
19 ноября 2022
Достоинства
Лёгкая сборка, цена, качество, дизайн, тихо выжимает и много сока
Недостатки
Нет
Комментарии
Очень благодарна консультанту за ценный совет и производитель за качественный товар
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.