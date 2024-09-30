Соковыжималка центробежная Kitfort KT-1112
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8 590₽
103
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый
- Мощность, Вт
- 1100
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
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