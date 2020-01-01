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Соковыжималки
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802

Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802

0 отзывов
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Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 91298
Производитель: Galaxy
мало
мало
4 050₽
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Характеристики
Тип
шнековая
Количество шнеков
1
Тип шнековой соковыжималки
вертикальная
Цвет
бежевый
Объем резервуара для сока, мл
600
Объем резервуара для мякоти, мл
600
Мощность, Вт
200
Система прямой подачи сока
есть
Материал корпуса
пластик
Импульсный режим
нет
Особенности
автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс
Особенности конструкции
круглая горловина, прорезиненные ножки
Количество скоростей
1
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В избранное
мало
мало
4 050₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа