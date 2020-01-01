Соковыжималка шнековая Galaxy GL 0802
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Код товара: 91298
Производитель: Galaxy
мало
мало
4 050₽
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- бежевый
- Объем резервуара для сока, мл
- 600
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 600
- Мощность, Вт
- 200
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
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