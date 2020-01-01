Соковыжималка центробежная Moulinex JU 550
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Код товара: 90073
Производитель: Moulinex
31 декабря
31 декабря
7 950₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый, черный
- Мощность, Вт
- 800
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Ширина горловины, мм
- 75
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, защита от случайного включения
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
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