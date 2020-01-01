Соковыжималка шнековая Endever Sigma-92
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Код товара: 89208
Производитель: Endever
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Цвет
- коричневый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 800
- Мощность, Вт
- 350
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- сть
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс, защита от случайного включения, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
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