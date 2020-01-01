Соковыжималка центробежная BBK JC080-H03
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Код товара: 85802
Производитель: BBK
2 января
2 января
3 690₽
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от 2 до 5 дней
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3 дня
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 750
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1600
- Мощность, Вт
- 800
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- 75
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», плавный запуск двигателя, импульсный режим, защита от случайного включения, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 14000
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