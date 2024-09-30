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Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ

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Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83812
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

19 990₽
84
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В магазинах:
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Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ31STN
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ31STN
19 990₽
Характеристики
Тип
шнековая
Количество шнеков
1
Тип шнековой соковыжималки
вертикальная
Цвет
серебристый, черный
Объем резервуара для сока, мл
400
Объем резервуара для мякоти, мл
1200
Мощность, Вт
150
Материал корпуса
нержавеющая сталь
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19 990₽
84
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа