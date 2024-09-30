Соковыжималка шнековая Panasonic MJ-L500STQ
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Код товара: 83812
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
19 990₽
84
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- серебристый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 400
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1200
- Мощность, Вт
- 150
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
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