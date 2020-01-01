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Соковыжималки
Соковыжималка для цитрусовых Moulinex PC300B10

Соковыжималка для цитрусовых Moulinex PC300B10

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Соковыжималка для цитрусовых Moulinex PC300B10
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Код товара: 75403
Производитель: Moulinex
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1 990₽
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Характеристики
Тип
для цитрусовых
Объем резервуара для сока, мл
600
Мощность, Вт
25
Система прямой подачи сока
нет
Материал корпуса
пластик
Импульсный режим
нет
Цвет
белый
Количество скоростей
1
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В сравнение
В избранное
мало
мало
1 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа