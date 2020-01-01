Соковыжималка центробежная Moulinex JU610D10 /800 Вт
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Код товара: 70823
Производитель: Moulinex
мало
мало
8 990₽
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 1200
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 2000
- Мощность, Вт
- 800
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Ширина горловины, мм
- 75
- Количество скоростей
- 2
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 12000
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