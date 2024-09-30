Соковыжималка центробежная Braun J700 Multiquick 7
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18 990₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре
центробежная соковыжималка, 1000 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый
- Объем резервуара для сока, мл
- 1250
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 2000
- Мощность, Вт
- 1000
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
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