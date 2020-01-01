Соковыжималка центробежная Philips HR1919 Avance
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Код товара: 53929
Производитель: Philips
7 января
7 января
16 990₽
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О товаре
центробежная соковыжималка, 1000 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 2100
- Мощность, Вт
- 1000
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Ширина горловины, мм
- 80
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, индикатор уровня сока, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», регулировка количества мякоти, защита от случайного включения, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- круглая горловина, сепаратор для пены, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
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