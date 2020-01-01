Соковыжималка центробежная Bosch MES4010
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Код товара: 49803
Производитель: Bosch
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23 990₽
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О товаре
центробежная соковыжималка, 1200 Вт, прямая подача, сбор мякоти
Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 1500
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 3000
- Мощность, Вт
- 1200
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Ширина горловины, мм
- 84
- Количество скоростей
- 3
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