Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
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Код товара: 45429
Производитель: Redmond
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5 990₽
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О товаре
центробежная соковыжималка, 860 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 750
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 1500
- Мощность, Вт
- 860
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- серебристый, черный
- Ширина горловины, мм
- 65
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, защита от случайного включения, защита от перегрузки
- Особенности конструкции
- круглая горловина, сепаратор для пены, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 20000
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