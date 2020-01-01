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Соковыжималки
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911

Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911

0 отзывов
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Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Соковыжималка центробежная Redmond RJ-M911
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 45429
Производитель: Redmond
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5 990₽
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О товаре
центробежная соковыжималка, 860 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
Тип
центробежная
Объем резервуара для сока, мл
750
Объем резервуара для мякоти, мл
1500
Мощность, Вт
860
Система прямой подачи сока
есть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Импульсный режим
нет
Цвет
серебристый, черный
Ширина горловины, мм
65
Особенности
автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, защита от случайного включения, защита от перегрузки
Особенности конструкции
круглая горловина, сепаратор для пены, прорезиненные ножки
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
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мало
мало
5 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа