Соковыжималка центробежная Centek CT-1209
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Код товара: 40430
Производитель: Centek
мало
мало
3 190₽
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Цвет
- серебристый, черный
- Объем резервуара для сока, мл
- 600
- Мощность, Вт
- 600
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Ширина горловины, мм
- 65
- Количество скоростей
- 2
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