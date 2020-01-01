Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
8 390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
вертикальная шнековая соковыжималка, 150 Вт, прямая подача, 1 скорость, сбор мякоти
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Объем резервуара для сока, мл
- 600
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 800
- Мощность, Вт
- 150
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- оранжевый, черный
- Ширина горловины, мм
- 76
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, индикатор уровня сока, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс, защита от случайного включения
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
- Максимальная скорость вращения, об/мин
- 80
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.