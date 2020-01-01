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Соковыжималки
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102

Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102

0 отзывов
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Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Соковыжималка шнековая Kitfort KT-1102
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 37861
Производитель: Kitfort
подарок
31 декабря
31 декабря
8 390₽
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О товаре
вертикальная шнековая соковыжималка, 150 Вт, прямая подача, 1 скорость, сбор мякоти
Характеристики
Тип
шнековая
Количество шнеков
1
Тип шнековой соковыжималки
вертикальная
Объем резервуара для сока, мл
600
Объем резервуара для мякоти, мл
800
Мощность, Вт
150
Система прямой подачи сока
есть
Материал корпуса
пластик
Импульсный режим
нет
Цвет
оранжевый, черный
Ширина горловины, мм
76
Особенности
автоматический выброс мякоти, индикатор уровня сока, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», реверс, защита от случайного включения
Особенности конструкции
круглая горловина, прорезиненные ножки
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
80
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31 декабря
31 декабря
8 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа