Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ31STQ
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Код товара: 35824
Производитель: Panasonic
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12 950₽
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О товаре
центробежная соковыжималка, 800 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 1500
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 2000
- Мощность, Вт
- 800
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- серебристый, черный
- Ширина горловины, мм
- 75
- Особенности
- автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», защита от случайного включения
- Особенности конструкции
- круглая горловина, прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 2
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