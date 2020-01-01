Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP3000
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Код товара: 21199
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
2 680₽
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О товаре
для цитрусовых, 25 Вт, 1 скорость
Характеристики
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- Тип
- для цитрусовых
- Объем резервуара для сока, мл
- 800
- Мощность, Вт
- 25
- Система прямой подачи сока
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Цвет
- белый
- Особенности
- индикатор уровня сока, реверс, импульсный режим
- Особенности конструкции
- прорезиненные ножки
- Количество скоростей
- 1
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