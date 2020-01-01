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Соковыжималки
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ

Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ

0 отзывов
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Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ
Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-DJ01STQ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 2061
Производитель: Panasonic
30 декабря
30 декабря
11 990₽
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре
центробежная, 800 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
Тип
центробежная
Объем резервуара для сока, мл
1500
Объем резервуара для мякоти, мл
2000
Мощность, Вт
800
Система прямой подачи сока
есть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Импульсный режим
нет
Цвет
серебристый, черный
Ширина горловины, мм
75
Особенности
автоматический выброс мякоти, система прямой подачи сока, система «капля-стоп», защита от случайного включения
Особенности конструкции
круглая горловина, сепаратор для пены
Количество скоростей
2
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11 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 3 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    4 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа