Соковыжималка центробежная Panasonic MJ-W171
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Код товара: 2051
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
10 990₽
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О товаре
центробежная, 230 Вт, прямая подача, 2 скорости, сбор мякоти
Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Мощность, Вт
- 230
- Система прямой подачи сока
- есть
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Количество скоростей
- 2
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