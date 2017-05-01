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Соковыжималка центробежная Philips HR-1855/70
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Код товара: 182020
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
14 990₽
168
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Характеристики
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- Тип
- центробежная
- Объем резервуара для сока, мл
- 800
- Мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- пластик
- Ширина горловины, мм
- 75
- Количество скоростей
- 1
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