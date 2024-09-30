Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
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Код товара: 163266
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
-36%
5 990₽
9 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- черный, белый
- Объем резервуара для сока, мл
- 600
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 600
- Мощность, Вт
- 200
- Материал корпуса
- пластик
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