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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55

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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S55
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 163266
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-36%
5 990₽
9 390₽
В магазинах:
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В магазинах:
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    завтра

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Соковыжималка центробежная Philips HR1832/00
Соковыжималка центробежная Philips HR1832/00
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Характеристики
Тип
шнековая
Количество шнеков
1
Тип шнековой соковыжималки
вертикальная
Цвет
черный, белый
Объем резервуара для сока, мл
600
Объем резервуара для мякоти, мл
600
Мощность, Вт
200
Материал корпуса
пластик
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-36%
5 990₽
9 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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