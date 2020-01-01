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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59

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Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Соковыжималка шнековая Scarlett SC-JE50S59
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161725
Производитель: Scarlett
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Соковыжималка центробежная BRAYER BR1702
Соковыжималка центробежная BRAYER BR1702
3 390₽
Характеристики
Тип
шнековая
Количество шнеков
1
Тип шнековой соковыжималки
вертикальная
Цвет
белый
Объем резервуара для сока, мл
600
Объем резервуара для мякоти, мл
600
Мощность, Вт
130
Материал корпуса
пластик
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3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа