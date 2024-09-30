Соковыжималка для цитрусовых Braun CJ3000
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Код товара: 144945
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
2 290₽
27
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Характеристики
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- Тип
- для цитрусовых
- Цвет
- белый
- Объем резервуара для сока, мл
- 350
- Мощность, Вт
- 20
- Материал корпуса
- пластик
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