Соковыжималка шнековая Endever SIGMA-89
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Код товара: 115692
Производитель: Endever
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
59
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Характеристики
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- Тип
- шнековая
- Количество шнеков
- 1
- Тип шнековой соковыжималки
- вертикальная
- Цвет
- черный, золотой
- Объем резервуара для сока, мл
- 1000
- Объем резервуара для мякоти, мл
- 700
- Мощность, Вт
- 200
- Материал корпуса
- пластик
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